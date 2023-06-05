Лена Катина рассказала, что её муж написал на неё завещание до свадьбы: "Чтобы ты была уверена"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина рассказала о завещании, которое её муж составил на неё до свадьбы.

Фото: uznayvse.ru

Напомним, в прошлом году Лена Катина вышла замуж за онкобольного бизнесмена Дмитрия Спиридонова. В настоящее время заболевание мужчины находится в ремиссии. Также уже совсем скоро у звёздной пары родится ребёнок. Катина уже рассказала, что у них будет сын.

На шоу "Звёзды сошлись" на НТВ певица также призналась, что перед свадьбой Спиридонов составил завещание на неё, хотя она предлагала будущему мужу составить всего лишь брачный договор. Однако предприниматель не посчитал необходимым оформлять этот документ. Он решил развеять сомнения будущей жены другим способом.

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