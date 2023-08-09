Звезду "Универа" не пустили в Грузию

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Виталий Гогунский, известный по роли в популярном сериале "Универ", столкнулся с отказом во въезде в Грузию.

Фото: instagram

Информация об этом была опубликована в среду, 9 августа, в Telegram-канале Mash. В публикации также были размещены кадры, запечатлевшие момент, когда артист вынужденно покидал грузинский аэропорт и возвращался в Москву.

По сведениям подписчиков, предоставивших видеозаписи, Виталия Гогунского сопроводили до самолета грузинские пограничники. Инцидент произошел в аэропорту Тбилиси. Директор актера, Табриз Шахиди, подтвердил данную информацию каналу Mash. Он добавил, что подобное решение было принято из-за политических мотивов.

Актер собирался принять участие в съемках проекта, проводившихся в Грузии. Однако он не успел даже покинуть аэропорт и попасть в город, как ему пришлось вернуться обратно. Этот неожиданный поворот событий означает не только разочарование для Гогунского, но и значительные трудности для организаторов проекта, которые теперь должны искать замену в последний момент.

Случаи отказа во въезде в Грузию для россиян не являются чем-то новым. В сентябре 2022 года генеральное консульство России в Трабзоне, Турция, доложило о том, что некоторым гражданам России стали отказывать во въезде в Грузию без объяснения причин. По данным дипломатической миссии, жалобы на подобные случаи начали поступать сразу несколько раз в неделю.

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