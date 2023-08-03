Певец SHAMAN рассказал, что испытал от общения с людьми в ДНР — "Среди такого ужаса находят силы"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец SHAMAN, он же Ярослав Дронов, провёл концерт для жителей Донбасса и рассказал, что этот визит его "изменил".

Фото: https://vk.com/shaman_me

По словам Дронова, он был удивлён силой и жизнелюбием жителей Донецкой народной республики.

"Даже среди такого ужаса они находят в себе силы радоваться жизни, понимаешь, что все твои проблемы — просто мелочь по сравнению с тем, что они преодолевают. Ну какой тут страх? Только преклонение перед их мужеством", — цитирует певца StarHit.

Как подчеркнул артист, после выступления он общался лично с поклонниками и их невозможно "обмануть". Люди, которые пережили ужас войны "считывают" человека, и понимают — "свой или чужак".