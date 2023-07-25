Нумеролог Лидерман рассказал, как сложится судьба овдовевшей Дианы Гурцкая

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Друзья и близкие продолжают переживать за психологическое состояние Дианы Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко. Но, как заверила экстрасенс, артистка сможет справиться с горем. Период силы в жизни певицы продлится до 47-50 лет.

Фото: mk.ru

По словам нумерлога, 2023 год стал для Гурцкая периодом "чистки и обнуления кармы". Ей сейчас важно управлять эмоциями. Эксперт отмечает, что уже в августе артистка почувствует себя лучше.

"Певица может нас порадовать новыми шедеврами, ведь это время для нее будет проявлено максимально эффективно в творчестве. Музы будут виться буквально роем, а также Диана сможет стать музой для других людей", — сообщил нумеролог в беседе с порталом "Страсти".

Кроме того, Диану ждет карьерный успех в следующем году, она снова вернется на путь творчества. Однако певице следует быть повнимательнее с другими людьми, чтобы не напороться на мошенников и авантюристов.

Напомним, что 46-летний Петр Кучеренко внезапно скончался во время возвращения из командировки. Ему стало плохо на самолете, борт был экстренно посажен Минеральных Водах, однако спасти Кучеренко не удалось. Мужчина погиб 20 мая 2023 года.

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