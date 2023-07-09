Певица Диана Гурцкая впервые появилась на публике после трагической смерти мужа

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая и её сын Константин приняли участие во втором сезоне музыкально-развлекательного шоу "Две звезды. Отцы и дети". Однако после трагической смерти мужа артистки Петра Кучеренко Гурцкая больше не появлялась в эфирах программы.

Фото: mk.ru

"От лица проекта и от себя лично передаём искренние соболезнования", — сказал тогда ведущий шоу Александр Олешко.

Сегодня, 9 июля, состоялся финал проекта, где были представлены сразу несколько номинаций. Приз зрительских симпатий по праву достался одному из лучших дуэтов — Гурцкая и её сыну. Им удалось набрать 32 процента голосов. После смерти мужа певица ни разу не появлялась на публике, но для проекта сделала исключение и записала видеообращение, которое показали в финальном выпуске.

"Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей особенно приятно и важно, что наши выступления оценили телезрители. Мы благодарим за то, что в такой тяжёлый момент для нашей семьи вы поддержали нас", — сказала певица.

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Диана Гурцкая и сын Константин - «Поговори со мною, мама»