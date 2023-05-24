Певицу Диану Гурцкая держали под руки на отпевании Петра Кучеренко

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Богоявленском кафедральном соборе началась церемония прощания с замминистра образования и науки Петром Кучеренко, мужем певицы Дианы Гурцкая.

Официальное время прощания было объявлено в 11 утра, но семья Кучеренко приехала в церковь гораздо раньше. Друзья и коллеги прибыли в собор за час до начала церемонии. Большинство присутствующих надели чёрные костюмы, женщины прикрыли головы платками.

Рядом с гробом Кучеренко находятся его самые близкие люди — сын Константин, брат Роберт и Диана Гурцкая. Певице было сложно стоять самостоятельно, поэтому её поддерживали за руки, сообщает "МК".

Также в соборе заметили Марка Тишмана, Юрия Аксюту и Лолиту Милявскую. Алла Пугачёва отказалась прилететь на похороны из-за проблем со здоровьем.

46-летний Пётр Кучеренко скончался во время командировки, когда летел из Кубы. Ему стало плохо в самолёте, борт экстренно посадили в Минеральных Водах, но спасти Кучеренко не удалось.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.