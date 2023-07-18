Наргиз Закирова готовится выпустить песню на украинском языке: выйдет новый альбом

Известная певица Наргиз Закирова рассказала, что готовится выпустить песню на украинском языке.

Фото: eg.ru

В интервью с Катериной Гордеевой* на YouTube-канале Наргиз призналась, что уже совсем скоро выйдет её новая песня, которую она исполнила на украинском языке. Также артистка рассказала, что с неё был снят запрет на въезд на территорию Украины в связи с посещением Крыма после того, как к власти пришёл президент Владимир Зеленский.

В настоящее время Наргиз самостоятельно строит свою творческую карьеру и не сотрудничает ни с одним из продюсеров. В новый альбом певицы войдут также англоязычные и русскоязычные песни.

"Мой альбом написан очень талантливыми ребятками, которых здесь множество. Тексты написал один и тот же парень, а аранжировки сделал мой уже нынешний директор. У нас собралась просто замечательная группа", — поделилась певица.

После начала СВО Наргиз Закирова заняла антивоенную позицию и уехала из России.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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