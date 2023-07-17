Известный рэпер Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.
Как сообщается на сайте Савеловского районного суда города Москвы, Алишер Моргенштерн* подал иск с целью обжаловать штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Дата предстоящего заседания пока неизвестна.
Напомним, 21 июня суд оштрафовал рэпера за то, что тот не проставил маркировку иноагента к трем постам в соцсетях.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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