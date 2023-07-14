91-летний Бедрос Киркоров проходит плановый медосмотр в военном госпитале

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Певец Бедрос Киркоров проходит обследование в военном госпитале.

Фото: thevoicemag.ru

91-летний отец Филиппа Киркорова накануне пожаловался журналистам издания "Комсомольская правда” на плохое самочувствие.

Бедрос Филиппович отметил, что оглох на одно ухо и еле ходит с двумя палочками из-за сильных болей в ногах.

По данным издания, семья артиста этой весной даже консультировалась по этому поводу с Еленой Малышевой. Теледоктор помогла Киркорову-старшему найти хорошего врача, который поставил артиста на ноги.

Сейчас Бедрос Филиппович проходит плановый осмотр в военном госпитале.

"Чувствует себя не очень хорошо, но держится”, — заявила помощница звёздного пенсионера журналистам.

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Бедрос Киркоров. Интервью