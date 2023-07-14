Прилепин высказался о Макаревиче* и Земфире**: одежды их сияли

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Захар Прилепин уверен, что либералов из числа артистов и журналистов удалось полностью вытеснить из информационного пространства России.

Фото: eg.ru

Прилепин считает, что о либерально настроенных знаменитостях в РФ полностью забыли.

Он вспомнил, какое значение раньше придавали высказываниям журналиста Александра Невзорова*** и как с ним раньше спорили.

"А ведь люди эти стояли в центре всего! А ведь одежды их сияли! А слова весили по пуду каждое", — написал Прилепин в своём Telegram-канале.

Литератор удивляется тому, как стремительно исчезает земная слава тех, кто выступает за прогрессивные ценности и прочую "чепуху".

"Человек, который нынче всерьёз предложит обсудить Макаревича* - выглядит диковато. Да что там — и до Земфиры** нет дела", — выразил своё мнение Прилепин.

Ранее были названы имена спортсменов РФ, сменивших гражданство после начала СВО.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

** внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

*** внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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