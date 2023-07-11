Российские шахматисты, конькобежки, фехтовальщики всё чаще отказываются от российского гражданства и выступают за другие страны на международных соревнованиях.
Шахматист Кирилл Алексеенко, конькобежки Кристина Силаева и Елизавета Голубева приняли решение сменить гражданство, чтобы продолжить спортивную карьеру.
Велосипедист Павел Сиваков получил французское гражданство ещё до начала спецоперации на Украине. Фигуристы Дэвис Тутберидзе и Глеба Смолкина откликнулись на приглашение Грузии.
Ранее тренера сборной России по шпаге уволили за побег фехтовальщиков в США.
Как сообщает argumenti.ru, за Швейцарию теперь будет выступать шахматистка Александра Костенюк.
Велосипедист Михаил Яковлев высказался против проведения СВО и переехал с семьёй в Израиль, где продолжил тренировки
Всего после 24 февраля 2022 года сменили гражданство полсотни спортсменов РФ.
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