Названы имена спортсменов РФ, сменивших гражданство после начала СВО

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Российские шахматисты, конькобежки, фехтовальщики всё чаще отказываются от российского гражданства и выступают за другие страны на международных соревнованиях.

Фото: официальная страница МОК в facebook

Шахматист Кирилл Алексеенко, конькобежки Кристина Силаева и Елизавета Голубева приняли решение сменить гражданство, чтобы продолжить спортивную карьеру.

Велосипедист Павел Сиваков получил французское гражданство ещё до начала спецоперации на Украине. Фигуристы Дэвис Тутберидзе и Глеба Смолкина откликнулись на приглашение Грузии.

Ранее тренера сборной России по шпаге уволили за побег фехтовальщиков в США.

Как сообщает argumenti.ru, за Швейцарию теперь будет выступать шахматистка Александра Костенюк.

Велосипедист Михаил Яковлев высказался против проведения СВО и переехал с семьёй в Израиль, где продолжил тренировки

Всего после 24 февраля 2022 года сменили гражданство полсотни спортсменов РФ.

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