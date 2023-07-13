Осенью на телеканале СТС появится ещё один проект "Уральских пельменей". На данный момент представители канала не раскрывают подробности шоу.
По словам актёра Сергея Исаева, новая программа будет отличаться от привычной концепции. Шоу направлено не на юмор, а на интересный сюжет, отметил он.
"У нас будут разные рубрики, в которых мы будем что-то опровергать или подтверждать, будем рассказывать про изобретения научно-популярным, где-то даже юмористическим языком, чтобы это было интересно", — цитирует Исаева портал E1.RU.
Также в съёмках проекта принимают участие Дмитрий Брекоткин и Дмитрий Соколов. Предварительное название программы — "Уральские умельцы".
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