"Уральские пельмени" снимают новое шоу для телеканала СТС

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Осенью на телеканале СТС появится ещё один проект "Уральских пельменей". На данный момент представители канала не раскрывают подробности шоу.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Уральских пельменей

По словам актёра Сергея Исаева, новая программа будет отличаться от привычной концепции. Шоу направлено не на юмор, а на интересный сюжет, отметил он.

"У нас будут разные рубрики, в которых мы будем что-то опровергать или подтверждать, будем рассказывать про изобретения научно-популярным, где-то даже юмористическим языком, чтобы это было интересно", — цитирует Исаева портал E1.RU.

Также в съёмках проекта принимают участие Дмитрий Брекоткин и Дмитрий Соколов. Предварительное название программы — "Уральские умельцы".

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