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Екатерина Варнава ответила на критику своей внешности: "Господи, что она с собой сделала"

1:01
Шоу-бизнес

Известная актриса и телеведущая Екатерина Варнава ответила на критику своей внешности в Сети.

Екатерина Варнава ответила на критику своей внешности: "Господи, что она с собой сделала"
Фото: eg.ru

В своём личном блоге Екатерина Варнава опубликовала видео, на котором предстала в разных образах. Также знаменитость отметила, что она принимает и любит свою внешность, несмотря на многочисленную критику в её адрес.

"Меня зовут Катя, но большинство людей называют меня "господи, что она с собой сделала". Хватит, я — Катя, это моя внешность, и я люблю себя!" — заявила Варнава в опубликованном видео.

Данный ролик стал очень популярен, набрав более 26 тысяч отметок "нравится". Кроме того, поклонники артистки поддержали её тёплыми словами в комментариях.

"Катя, вы прекрасны! Что вы с собой сделали, чтобы стать ещё офигеннее", "Самая прекрасная женщина на свете!", "Вы очень крутая!", "Чертовски хороша", — восхитились они.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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