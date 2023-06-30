Мать певицы Наташи Королёвой приехала из Майами в Россию.
Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай приехала в Россию и посетила день рождения сына певца Филиппа Киркорова Мартина. В своём личном блоге она опубликовала видео, на котором обнимается с отцом Филиппа Киркорова Бедросом.
"Не могу поверить. Какая встреча! Долгие годы, долгие годы", — обратилась к Киркорову-старшему Порывай.
Сыну Филиппа Киркорова 29 июня исполнилось 11 лет. В этот день мальчик представил свою первую модную коллекцию, выполненную совместно с дизайнером Аникой Керимовой.
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