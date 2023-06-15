Известный певец Филипп Киркоров признался, что больше не общается со своей бывшей женой Аллой Пугачёвой.
Во время ПМЭФ Филипп Киркоров дал интервью журналистам и рассказал о связи с Аллой Пугачёвой и её мужем. Артист отметил, что судьба её нынешнего супруга Максима Галкина*, как и его статус иноагента, не интересует. Подробностей о настоящей жизни Аллы Пугачёвой он не знает, поскольку не общался с бывшей женой уже более пяти лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
"Мне не интересует Максим Галкин* и его статус. Меня интересует мой статус, моё имя и всё, что я делаю в этой стране. Замечательная певица Алла Пугачёва — это легенда нашей страны. Где она сейчас? Я знаю, что она уехала и больше мне ничего не известно. Мы не общаемся больше пяти лет!", — заявил Филипп Киркоров.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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