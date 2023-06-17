Генеральный продюсер телеканала ТВ-3 Константин Обухов объявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о старте съёмок нового сезона любимого телезрителями реалити-шоу "Последний герой".

"Для нас старт съёмок сезона — это всегда особенное событие, настоящий праздник. А в этом году на нас лежит ещё и дополнительная ответственность, так как новый сезон станет юбилейным. Мы рады, что с нами в одной лодке в этот раз окажутся профессионалы из "Вайт медиа"", — сказал он.