Против солиста и лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.
Ранее стало известно, что прокуратура Берлина возбудила уголовное дело в отношении Тилля Линденманна. Артисту вменяют статью 177 УК ФРГ (насильственные действия сексуального характера) из-за двух случаев. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.
Отмечается, что пострадавшие подверглись изнасилованию и жестокому обращению со стороны фронтмена группы.
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