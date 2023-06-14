Против солиста немецкой группы Rammstein возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании

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Против солиста и лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

Фото: ria.ru

Ранее стало известно, что прокуратура Берлина возбудила уголовное дело в отношении Тилля Линденманна. Артисту вменяют статью 177 УК ФРГ (насильственные действия сексуального характера) из-за двух случаев. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Отмечается, что пострадавшие подверглись изнасилованию и жестокому обращению со стороны фронтмена группы.

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