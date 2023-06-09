Ксения Бородина прокомментировала нападение акулы на 23-летнего россиянина в Египте

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала гибель россиянина в Египте в результате нападения акулы.

Фото: mk.ru

Бородина заявила, что никак не может перестать думать о трагедии. Телеведущая подчеркнула, что подобные инциденты в Египте не редкость, поэтому она старается избегать отдыха у Красного моря.

"Почти каждый год там такая история. Бедный мальчик. Всего 23 года. Кошмар и самый страшный страх", — написала звезда в своём Telegram-канале.

Жертвой акулы стал 23-летний гражданин РФ Владимир Попов, который переехал в Хургаду несколько месяцев назад. Трагедия произошла на глазах отца молодого парня.

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Акула атаковала россиянина в Египте