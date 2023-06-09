Певица Юлия Савичева рассказала, что в подростковом возрасте страдала анорексией

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Певица Юлия Савичева призналась, что в подростковом возрасте страдала анорексией.

Фото: mk.ru

По словам артистки, при росте 160 сантиметров она весила всего 38 килограмм. Савичева начала худеть после того, как кто-то из близких друзей семьи в шутливой форме обратил внимание на её лишний вес.

Будущая артистка начала бороться с килограммами с помощью самодельной диеты и усиленных занятий бальными танцами.

"Однажды мне даже вызвали скорую, потому что я не могла встать с кровати", — заявила она в беседе с изданием Lady.mail.

Образумить Юлию пыталась мама, но девушка отказывалась от еды. Исправить ситуацию помогло участие Савичевой в проекте "Фабрика звёзд". Организаторы шоу заявили, что откажутся работать с певицей, если она не станет нормально питаться.

Сейчас артистка убеждена, что заниматься похудением нужно исключительно под присмотром профессионалов.

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