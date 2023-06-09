Певица Слава рассказала о своём пристрастии к алкоголю

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава прокомментировала своё пристрастие к алкоголю.

Фото: ria.ru

Артистка призналась поклонникам, что любит употреблять спиртные напитки и не собирается отказываться от своей вредной привычки, несмотря на критику со стороны хейтеров и коллег по цеху.

"Может, это не очень красиво всё выглядит, но я не могу всё делать за кулисами. Пить люблю и буду", — заявила она в своих социальных сетях.

Слава добавила, что многие представители российского шоу-бизнеса злоупотребляют алкоголем, однако предпочитают скрывать это от своих поклонников. Конкретных имён артистка не назвала.

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