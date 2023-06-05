Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Специалисты из Пушкино перечислили главные правила безопасности на железной дороге
Цены на бензин на заправках Москвы растут еженедельно после майских выходных
Врач назвала два продукта для быстрого засыпания
Митя Фомин обратился к потерявшей мужа Гурцкая: "Диане сложно будет найти спутника жизни"
NYT: официальные лица Соединённых Штатов подтвердили начало контрнаступления ВСУ
Автоэксперт Васильев дал пять советов гражданам РФ, которые собираются в длительное путешествие на автомобиле
Экс-депутат Латвии попросил сограждан перестать пить и обвинять русских в своих бедах
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Объявился наследник модельера Вячеслава Зайцева: "Ближе меня у него никого не было"

Диана Арбенина сообщила о переносе концертов на вторую половину июня из-за плохого самочувствия

Шоу-бизнес

Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина сообщила о переносе концертов на вторую половину июня.

Диана Арбенина сообщила о переносе концертов на вторую половину июня из-за плохого самочувствия
Фото: rg.ru

В своём Telegram-канале Диана Арбенина сообщила, что музыкантам придётся перенести ближайшие концерты на более поздний срок по причине плохого самочувствия певицы.

"Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня", — написала Диана Арбенина.

Новые даты концертов будут известны в ближайшее время.

Напомним, в конце мая Диана Арбенина получила травму позвоночника, когда поскользнулась на лестнице в своём доме. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Диана Арбенина - 31 Весна (LIVE @ Авторадио)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пять продуктов спасут от тромбоза

Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.

Врач Сунни Патель назвал пять продуктов для снижения риска образования тромбов
"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения
ВСУ пошли в атаку на Запорожском участке линии соприкосновения
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Последние материалы
Митя Фомин обратился к потерявшей мужа Гурцкая: "Диане сложно будет найти спутника жизни"
NYT: официальные лица Соединённых Штатов подтвердили начало контрнаступления ВСУ
Врач назвала два продукта для быстрого засыпания
Автоэксперт Васильев дал пять советов гражданам РФ, которые собираются в длительное путешествие на автомобиле
Экс-депутат Латвии попросил сограждан перестать пить и обвинять русских в своих бедах
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Объявился наследник модельера Вячеслава Зайцева: "Ближе меня у него никого не было"
InfoBrics: дела Зеленского плохи — Запад готовит замену украинскому президенту
Майк Пенс будет участвовать в выборах президента США
Бывший автозавод Nissan в России теперь называется "Лада Санкт-Петербург"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников