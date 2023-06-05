Диана Арбенина сообщила о переносе концертов на вторую половину июня из-за плохого самочувствия

Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина сообщила о переносе концертов на вторую половину июня.

Фото: rg.ru

В своём Telegram-канале Диана Арбенина сообщила, что музыкантам придётся перенести ближайшие концерты на более поздний срок по причине плохого самочувствия певицы.

"Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня", — написала Диана Арбенина.

Новые даты концертов будут известны в ближайшее время.

Напомним, в конце мая Диана Арбенина получила травму позвоночника, когда поскользнулась на лестнице в своём доме.

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