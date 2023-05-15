Продюсер Дворцов призвал запретить любые выступления Максима Галкина* в России

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* обратился с иском к Минюсту для оспаривания статуса иностранного агента. Однако многие представители шоу-бизнеса считают, что требование пародиста стоит не только отклонить, но и вовсе запретить ему въезд на территорию России.

Фото: Инстаграм

По этому поводу высказался продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что Галкин* до недавнего времени гордился своим статусом, высмеивал его на концертах за границей и комментировал в Сети. Однако сейчас понял, что зарабатывать привычные для него деньги, он может только в России.

Продюсер негативно отреагировал на поступок юмориста и потребовал от властей страны применить к нему более жёсткие санкции.

"Профукали все деньги, а в России у их коллег всё хорошо: есть концерты, корпоративы, гастрольные туры. Будь моя воля, я бы запретил им заниматься концертной деятельностью в РФ", — сказал Дворцов в беседе с "КП".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Максим Галкин* подал в суд и просит снять с него иностранного агента