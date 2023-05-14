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Отец Филиппа Киркорова публично осудил сына Зайцева: "Делал плохо отцу"

0:56
Шоу-бизнес

Отец Филиппа Киркорова осудил отношение сына модельера Вячеслава Зайцева к своему отцу.

Отец Филиппа Киркорова публично осудил сына Зайцева: "Делал плохо отцу"
Фото: amur.info

Бедрос Киркоров считает, что сын недавно умершего кутюрье Вячеслава Зайцева Егор будет наказан за своё пренебрежительное отношение к отцу. Киркоров-старший обратился к Егору прямо во время похорон, заявив, что его настигнет "закон бумеранга", сообщает НТВ.

"У него начнутся сейчас проблемы со здоровьем. Если их нет пока. Есть такое понятие, как бумеранг. Егор делал плохо отцу, это "плохо" он получит в ответ", — заявил Бедрос Киркоров.

Сам Егор Зайцев никак не стал реагировать на слова  артиста. Напомним, 2 мая состоялись похороны известного российского модельера Вячеслава Зайцева в подмосковном Щёлково. Скончался кутюрье 30 апреля.

 

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Утренний кофе: Вячеслав Зайцев
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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