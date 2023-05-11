Певица Ольга Кормухина обвинила Гагарину и Меладзе в спонсировании ВСУ

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Заслуженная артистка России Ольга Кормухина подала в суд на певицу Полину Гагарину и композитора Константина Меладзе в 2019 году из-за песни "Кукушка". Кормухина считает, что аранжировка повторяет созданную её мужем Александром Беловым песню на основе композиции Виктора Цоя. Однако в саундтреке к фильму "Севастополь" автором указан Меладзе.

Фото: Фото из личной страницы в Инстаграм

Суд встал на сторону Гагариной, однако исполнительница подала апелляцию. Сейчас Кормухина утверждает, что разбирательства были "нескончаемой мерзостью". По её словам, на финальное решение суда повлияли деньги и связи Гагариной.

"Мне многие писали, что это бесполезно. У меня не было цели выиграть. Это вопрос совести в искусстве. Как можно воровать творчество?" — возмутилась певица.

Сейчас эти песни поёт Полина Гагарина, но все деньги идут в карман Меладзе, который давно спонсирует украинскую армию, заявила Кормухина.

"Я не хочу, чтобы на моём горбу получались деньги, которыми оплачено убийства наших ребят", — указала она в эфире YouTube-канала "Так сказать".

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Полина Гагарина - Кукушка (OST Битва за Севастополь)