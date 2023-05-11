Заслуженная артистка России Ольга Кормухина подала в суд на певицу Полину Гагарину и композитора Константина Меладзе в 2019 году из-за песни "Кукушка". Кормухина считает, что аранжировка повторяет созданную её мужем Александром Беловым песню на основе композиции Виктора Цоя. Однако в саундтреке к фильму "Севастополь" автором указан Меладзе.
Суд встал на сторону Гагариной, однако исполнительница подала апелляцию. Сейчас Кормухина утверждает, что разбирательства были "нескончаемой мерзостью". По её словам, на финальное решение суда повлияли деньги и связи Гагариной.
"Мне многие писали, что это бесполезно. У меня не было цели выиграть. Это вопрос совести в искусстве. Как можно воровать творчество?" — возмутилась певица.
Сейчас эти песни поёт Полина Гагарина, но все деньги идут в карман Меладзе, который давно спонсирует украинскую армию, заявила Кормухина.
"Я не хочу, чтобы на моём горбу получались деньги, которыми оплачено убийства наших ребят", — указала она в эфире YouTube-канала "Так сказать".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.