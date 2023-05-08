Ведущая Ольга Орлова опровергла слухи о гиперопеке над старшим сыном Артёмом

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова прокомментировала слухи о гиперопеке над 22-летним сыном Артёмом.

Фото: dni.ru

Как отметили пользователи социальных сетей, телеведущая уделяет слишком много внимания взрослому парню. Однако Орлова в рубрике "вопрос — ответ" подчеркнула, что не согласна с мнением фанатов.

"Мне так не кажется. Если мы иногда проводим время вместе, это разве гиперопека?" — высказалась телеведущая.

Орлова родила сына Артёма от первого мужа Александра Карманова в 2001 году, но вскоре пара распалась.

Ранее ведущая рассказала о необычной диете, которую соблюдала после рождения второго ребёнка. Она показала подписчикам обеденный стол с колбасой и сыром, добавив, что эти продукты являются важной частью её восстановительного рациона.

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