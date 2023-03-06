Ольга Орлова удивила своих поклонников диетой после беременности: сыр и колбаса

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась с подписчиками своей диетой, которой она придерживается после рождения дочери.

В прошлом месяце Ольга Орлова во второй раз стала мамой. Уже через небольшой промежуток времени ведущая начала вести активную жизнь и вышла на работу. Также знаменитость села на диету, чтобы привести себя в форму, о чём рассказала в своём личном блоге.

По словам знаменитости, она хочет похудеть как можно скорее. Орлова отметила, что пока ей заниматься спортом нельзя, а диета, на которую она села, сильно удивила её поклонников. В частности, звезда показала своим подписчикам обеденный стол, на котором лежали сыр и колбаса. Артистка шутливо отметила, что этот рацион и является составляющей её диеты.

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