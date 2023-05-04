Певец Стас Костюшкин побрился налысо после критики его видеоклипа с Блиновской

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солист группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин решил кардинально сменить имидж.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Костюшкин побрился налысо на камеру и выложил ролик со своим преображением в социальные сети.

К резкой смене имиджа артиста подтолкнул хейт подписчиков, которые возмутились его новым клипом на песню "Королева". Главной героиней музыкального видео стала лайф-коуч Елена Блиновская, которую накануне обвинили в уклонении от уплаты налогов.

"После клипа "Королева" вы мне столько всего пожелали, что я как герой фильма Рязанова скажу одно: "Не надо! Я сам!" — написал артист в комментарии под видео.

Однако ответный ход певца подписчики не оценили. Поклонники предположили, что Костюшкин просто решил ещё раз напомнить о себе на фоне громкого дела Блиновской.

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