Экс-солист группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин решил кардинально сменить имидж.
Костюшкин побрился налысо на камеру и выложил ролик со своим преображением в социальные сети.
К резкой смене имиджа артиста подтолкнул хейт подписчиков, которые возмутились его новым клипом на песню "Королева". Главной героиней музыкального видео стала лайф-коуч Елена Блиновская, которую накануне обвинили в уклонении от уплаты налогов.
"После клипа "Королева" вы мне столько всего пожелали, что я как герой фильма Рязанова скажу одно: "Не надо! Я сам!" — написал артист в комментарии под видео.
Однако ответный ход певца подписчики не оценили. Поклонники предположили, что Костюшкин просто решил ещё раз напомнить о себе на фоне громкого дела Блиновской.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.