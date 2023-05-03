Онколог Долгополов рассказал, от чего на самом деле умер Валентин Юдашкин: не рак

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Знаменитый модельер Валентин Юдашкин, несколько лет страдавший от рака почки, на самом деле умер по другой причине. Такое мнение высказал врач-онколог Игорь Долгополов.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Специалист в беседе с "КП" объяснил, что в медицине за последние 20 лет произошёл существенный прорыв, а его коллеги научились не только продлевать жизнь раковых больных, но и обеспечивать её высокое качество. И люди с диагнозом "онкология" живут по 15 лет и больше.

Доктор считает, что кончина Юдашкина наступила на фоне рака, но непосредственные причины смерти могут быть самые разные — от остановки сердца и тробма до отёка внутренних органов, так как во время лечения возникает много разнообразных побочных эффектов.

Поэтому дать ответ, отчего именно скончался известный кутюрье, могут только его родственники.

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