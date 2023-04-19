Анатолий Белый не откажется от звания заслуженного артиста РФ: "Заработал, не украл"

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Анатолий Белый рассказал, как относится к наградам, которые получил в России.

Напомним, в прошлом году артист уволился из МХТ имени Чехова и переехал жить в Израиль в знак протеста проведения СВО. Некоторые его коллеги с антивоенной позицией, которые также эмигрировали, заявляли, что готовы отказаться от наград, полученные в России. Об этом, например, рассказывал Алексей Панин.

По словам Белого, отказываться от наград он не собирается, поскольку они являются частью его жизни и получены за профессиональный труд. В частности, в 2006 году актёру было присвоено звание заслуженного артиста России. Об этом сообщает StarHit.

"Не буду кривить душой — когда присвоили звание, мне было приятно, потому что это оценка моей честной работы. Сейчас очень "нравится" формулировка: "Что же ты, предатель, работал в России? Заработал деньги и свалил". Ключевое слово — заработал, не украл! Я не перечеркиваю прошлое, не собираюсь отказываться от звания. Если отберут, то пожалуйста, отбирайте. Но это моё призвание", — заявил Анатолий Белый.

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