Меган Маркл и принц Гарри намерены сорвать коронацию Карла III

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри до сих пор игнорируют приглашение на коронацию Карла III.

Эксперт по королевской семье Мэтт Янофски уверен, что таким образом Меган и Гарри подогревают к себе интерес со стороны СМИ.

"Откажись они сразу, о них перестали бы говорить спустя несколько дней", — отметил Янофски в беседе с изданием Mirror.

Эксперт добавил, что принц Гарри и Меган прекрасно осознают, с какими неудобствами столкнутся организаторы коронации в случае их отсутствия не церемонии. Ведь за парой на каждом этапе мероприятия забронированы места в первом ряду.

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