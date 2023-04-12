Меган Маркл и принц Гарри до сих пор игнорируют приглашение на коронацию Карла III.
Эксперт по королевской семье Мэтт Янофски уверен, что таким образом Меган и Гарри подогревают к себе интерес со стороны СМИ.
"Откажись они сразу, о них перестали бы говорить спустя несколько дней", — отметил Янофски в беседе с изданием Mirror.
Эксперт добавил, что принц Гарри и Меган прекрасно осознают, с какими неудобствами столкнутся организаторы коронации в случае их отсутствия не церемонии. Ведь за парой на каждом этапе мероприятия забронированы места в первом ряду.
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