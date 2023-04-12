Актёр Павел Деревянко признался, что в 90-е получил условный срок за сутенёрство

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Деревянко рассказал о своих проблемах с законом.

Деревянко признался, что в 90-е годы получил условное наказание за сутенёрство.

"Была условка. Сейчас всё нормально, уже нет её. Но я об этом никому не рассказываю, об этом не знает никто", — отметил актёр в YouTube-шоу рэпера Басты "Вопрос ребром".

Он также отметил, что неоднократно пользовался секс-услугами за деньги.

Ранее артист рассказывал, что во время учёбы в ГИТИСе занимался распространением наркотиков. За это Деревянко получил год условно, но смог сохранить студенческий билет, потому что за него вступились однокурсники.

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