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Актёр Павел Деревянко признался, что в 90-е получил условный срок за сутенёрство

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Шоу-бизнес

Актёр Павел Деревянко рассказал о своих проблемах с законом.

Актёр Павел Деревянко признался, что в 90-е получил условный срок за сутенёрство

Деревянко признался, что в 90-е годы получил условное наказание за сутенёрство.

"Была условка. Сейчас всё нормально, уже нет её. Но я об этом никому не рассказываю, об этом не знает никто", — отметил актёр в YouTube-шоу рэпера Басты "Вопрос ребром".

Он также отметил, что неоднократно пользовался секс-услугами за деньги.

Ранее артист рассказывал, что во время учёбы в ГИТИСе занимался распространением наркотиков. За это Деревянко получил год условно, но смог сохранить студенческий билет, потому что за него вступились однокурсники.

 

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Российские артисты предают Родину, но им все равно дают микрофон
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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