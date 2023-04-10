Общество продолжает следить за заочной дискуссией, развернувшейся между двумя актёрами из фильма "9 рота" Фёдора Бондарчука — Артуром Смольяниновым* и Сосланом Фидаровым.
Исполнитель роли "Пиночёта" в интервью YouTube-проекту "Эмпатия Манучи" признался, что они все дружили на съёмочной площадке. Бондарчук смог собрать актёров в команду.
"Всё было хорошо. Может быть, Смольянинов* просто играл тогда, а на самом деле всегда был таким… Не может же ненависть к своей стране взяться вдруг, неоткуда", — высказался Фидаров.
По мнению Фидарова, Смольянинов* очень скоро пожалеет о своей ненависти к РФ.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.
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