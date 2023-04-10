Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Москвичка пыталась отправить в США человеческий череп в посылке
Бастрыкин будет лично контролировать дело о покушении на 10-летнего ребёнка в Новосибирске
Сомнолог: неправильный подбор подушки приводит к нарушениям сна и болям в спине
Песков о возможности пасхального перемирия на Украине: пока не было таких инициатив
Камкин: Германия попытается не допустить спортсменов РФ на соревнования любым способом
Астролог Турунцева сообщила, что тёмная и грязная входная часть дома может привести к потере денег
Шукшина: Провластный аппарат записывает во врагов многих настоящих патриотов
Лагин: Киев пытается ввести ВС РФ в заблуждение и отвлечь от реальных планов по наступлению
Олега Газманова сделают главной звездой торжеств по случаю столетия Бурятии

Актёр Сослан Фидаров заявил о ненависти Артура Смольянинова* к РФ

0:51
Шоу-бизнес

Общество продолжает следить за заочной дискуссией, развернувшейся между двумя актёрами из фильма "9 рота" Фёдора Бондарчука Артуром Смольяниновым* и Сосланом Фидаровым.

Актёр Сослан Фидаров заявил о ненависти Артура Смольянинова* к РФ

Исполнитель роли "Пиночёта" в интервью YouTube-проекту "Эмпатия Манучи" признался, что они все дружили на съёмочной площадке. Бондарчук смог собрать актёров в команду.

"Всё было хорошо. Может быть, Смольянинов* просто играл тогда, а на самом деле всегда был таким… Не может же ненависть к своей стране взяться вдруг, неоткуда", — высказался Фидаров.

По мнению Фидарова, Смольянинов* очень скоро пожалеет о своей ненависти к РФ.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Артур Смольянинов: "Вся его жизнь — это спецоперация"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы

В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.

В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского
Onet: украинцы на Кипре раздражают поляков и жалуются на большое количество русских
Украинцы на Кипре жалуются на русских и раздражают поляков — Onet
Украинский боец признался, что чудом остался жив после работы танка ВС РФ
Появилось видео мощнейшего удара по запорожскому форпосту ВСУ
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Украина ждёт десятки тысяч солдат, мобилизованных в Европе
Русские чуть не сбили самолёт-разведчик НАТО вблизи Крыма
В США обомлели от российского оружия апокалипсиса
В США обомлели от российского оружия апокалипсиса
Последние материалы
Сомнолог: неправильный подбор подушки приводит к нарушениям сна и болям в спине
Вундеркинды так и остались лакомым кусочком для истории
Песков о возможности пасхального перемирия на Украине: пока не было таких инициатив
Камкин: Германия попытается не допустить спортсменов РФ на соревнования любым способом
Астролог Турунцева сообщила, что тёмная и грязная входная часть дома может привести к потере денег
Шукшина: Провластный аппарат записывает во врагов многих настоящих патриотов
Лагин: Киев пытается ввести ВС РФ в заблуждение и отвлечь от реальных планов по наступлению
Олега Газманова сделают главной звездой торжеств по случаю столетия Бурятии
Песков не исключил, что США действительно следят за Зеленским
MSI подверглась кибератаке: Рекомендации пользователям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников