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Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал требования запретить концерт Филиппа Киркорова

0:59
Шоу-бизнес

Мэр Анатолий Локоть прокомментировал волну протестов из-за концерта певца Филиппа Киркорова. Ранее активисты Новосибирска выходили на митинги, чтобы власти города запретили артисту выступления 5 апреля.

Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал требования запретить концерт Филиппа Киркорова

В ходе пресс-конференции Локоть признался, что не является ярым поклонником творчества Киркорова. Также он отметил, что не видит ничего предосудительного в его выступлениях.

"Я нейтрально отношусь к Киркорову, не считаю себя поклонником его творчества. Но и не знаю ничего предосудительного против него, поэтому вступать в дискуссию не готов", — высказался Локоть.

Напомним, что в Новосибирске у театра "Глобус" прошёл пикет против выступления певца. Более того, 23 общественные организации подписали обращение к главе региона Андрею Травникову с просьбой принять меры для отмены концерта Киркорова. Об этом пишет Сиб.фм.

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"Светская хроника". Филипп Киркоров: "В моем доме живет любовь". 5 канал. Эфир 06.03.2023
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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