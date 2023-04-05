Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал требования запретить концерт Филиппа Киркорова

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мэр Анатолий Локоть прокомментировал волну протестов из-за концерта певца Филиппа Киркорова. Ранее активисты Новосибирска выходили на митинги, чтобы власти города запретили артисту выступления 5 апреля.

В ходе пресс-конференции Локоть признался, что не является ярым поклонником творчества Киркорова. Также он отметил, что не видит ничего предосудительного в его выступлениях.

"Я нейтрально отношусь к Киркорову, не считаю себя поклонником его творчества. Но и не знаю ничего предосудительного против него, поэтому вступать в дискуссию не готов", — высказался Локоть.

Напомним, что в Новосибирске у театра "Глобус" прошёл пикет против выступления певца. Более того, 23 общественные организации подписали обращение к главе региона Андрею Травникову с просьбой принять меры для отмены концерта Киркорова. Об этом пишет Сиб.фм.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Светская хроника". Филипп Киркоров: "В моем доме живет любовь". 5 канал. Эфир 06.03.2023