Фронтмен группы "Земляне" Киселёв назвал певца SHAMAN "нерукопожатным"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Основатель "Русской медиагруппы", музыкант и участник группы "Земляне" Владимир Киселёв назвал певца SHAMAN "нерукопожатным".

Киселёв рассказал, что он приглашал Ярослава Дронова (SHAMAN) выступить на концертах в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Однако он отказался, сославшись на то, что его "жена не пускает". В связи с этим Киселёв не хочет здороваться с ним при встречах.

Музыкант отметил, что девушки, такие как Юлия Чечерина, Юлия Барановская, Юта и др. не побоялись поехать в ЛНР или ДНР.

"Поэтому я не хочу с ним здороваться. Вот и всё. Имеет право, безусловно", — сказал Киселёв в интервью RTVI.

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