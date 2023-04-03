Певица Полина Гагарина опровергла приём таблеток от диабета для похудения.
В 2022 году Гагарина шокировала своих подписчиков резким похудением. Артистка объяснила изменения во внешности переживаниями из-за развода и активным образом жизни.
Однако поклонники певицы до сих пор сомневаются в том, что Полине удалось похудеть до 48 килограммов без таблеток.
В своём личном Instagram-аккаунте* Полина ещё раз заверила своих фанатов, что выступает против употребления различных медикаментов, способствующих снижению веса.
"Сейчас модно обращаться к волшебной таблетке, которая поможет похудеть. Но я считаю это очень опасным! Я человек осторожный и пугливый. Выступаю против всяческих вмешательств, хирургических тоже", — заявила Гагарина в сторис.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской организацией в РФ.
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