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Певица Полина Гагарина заявила, что не пила таблетки от диабета ради похудения

1:02
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина опровергла приём таблеток от диабета для похудения.

Певица Полина Гагарина заявила, что не пила таблетки от диабета ради похудения

В 2022 году Гагарина шокировала своих подписчиков резким похудением. Артистка объяснила изменения во внешности переживаниями из-за развода и активным образом жизни.

Однако поклонники певицы до сих пор сомневаются в том, что Полине удалось похудеть до 48 килограммов без таблеток.

В своём личном Instagram-аккаунте* Полина ещё раз заверила своих фанатов, что выступает против употребления различных медикаментов, способствующих снижению веса.

"Сейчас модно обращаться к волшебной таблетке, которая поможет похудеть. Но я считаю это очень опасным! Я человек осторожный и пугливый. Выступаю против всяческих вмешательств, хирургических тоже", — заявила Гагарина в сторис.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской организацией в РФ.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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