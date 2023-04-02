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Винокур раскрыл секрет семейного счастья с женой: "фиктивный брак, московская прописка и работа в театре"

1:25
Шоу-бизнес

Известный юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур в следующем году отмечает золотую свадьбу. В своём недавнем интервью артист решил раскрыть тайну начала отношений с женой Тамарой.

Винокур раскрыл секрет семейного счастья с женой: "фиктивный брак, московская прописка и работа в театре"

Уже 49 лет Владимир Винокур состоит в браке. Однако артист никогда раньше не рассказывал, что история отношений с Тамарой Винокур начиналась с фиктивного брака. Юморист признался, что женился в 26 лет, когда ему нужна была прописка в Москве.

"Дело в том, что на работу в Театр оперетты старались брать москвичей — чтобы не возникало проблем с общежитием. Тамара узнала, что у меня в ГИТИСе скоро распределение, и решила по-дружески помочь: "Я посоветовалась с мамой, и мы решили предложить вам заключить со мной фиктивный брак — бесплатно. У вас появится московская прописка и вы сможете работать в театре", — рассказал "7дней.ru" Винокур.

Таким образом юная Тамара решила помочь начинающему артисту. Однако Винокур предложил своей будущей жене выйти за него замуж по-настоящему, если она верит, что он станет богатым и знаменитым.

Владимир Винокур признаётся, что счастлив в браке. Супруга для артиста — "тыл, главный хозяин в доме", которая всегда и во всём поддерживает его.

 

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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