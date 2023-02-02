Владимир Винокур готов помочь оплатить многомиллионные долги вдовы Пономаренко, которые она брала на лечение мужа

Известный российский юморист Владимир Винокур готов поддержать вдову Александра Пономаренко Анну не только морально, но и финансово.

Напомним, ранее вдова юмориста Александра Пономаренко рассказала, что после смерти мужа у неё остались большие долги. Ей приходилось брать деньги в долг на лечение супруга. Сейчас Анна вынуждена распродавать имущество, чтобы погасить кредиты.

По словам Владимира Винокура, он готов взять на себя вопрос с погашением многомиллионных долгов. Он признался, что уже помогал финансово другу и коллеге во время его лечения, а также занимался вопросом захоронения.

Однако пока что за такого рода помощью к Владимиру Винокуру ещё никто не обращался. Тем не менее, артист продолжает быть на связи с братом покойного Валерием Пономаренко.

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