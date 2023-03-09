Андрей Малахов рассказал, что стал крёстным отцом для детей Филиппа Киркорова

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, что у него есть сын от другой женщины.

В браке с Натальей Шкулевой у ведущего шесть лет назад родился сын Саша. Однако недавно стало известно, что у Андрея Малахова есть ещё один сын, но от другой женщины. Об этом он рассказал в эфире своей программы "Малахов".

Оказывается, несколько лет назад ведущий крестил детей известного певца Филиппа Киркорова Мартина и Аллу-Викторию, а крёстной мамой стала модель Оксана Федорова.

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