Российский телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, что у него есть сын от другой женщины.
В браке с Натальей Шкулевой у ведущего шесть лет назад родился сын Саша. Однако недавно стало известно, что у Андрея Малахова есть ещё один сын, но от другой женщины. Об этом он рассказал в эфире своей программы "Малахов".
Оказывается, несколько лет назад ведущий крестил детей известного певца Филиппа Киркорова Мартина и Аллу-Викторию, а крёстной мамой стала модель Оксана Федорова.
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