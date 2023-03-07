51-летняя Лера Кудрявцева отдыхает в Иране — дёшево и вкусно

1:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева решила отдохнуть в строгой исламской стране Иране. Сообщается, что она остановила свой выбор на городе Исфахане.

Исфахан славится большим количеством памятников исламской и доисламской культуры, часть которых признаётся Всемирным наследием ЮНЕСКО. Лера Кудрявцева поведала, что выбрала Иран для своего отдыха ради экзотики, а также из-за относительно доступной стоимости основных услуг и жилья в этой стране и защите прав женщин.

"В Иране красиво, вкусно, дёшево и интересно, — рассказала Лера в одной из социальных сетей. — Иран — одна из древнейших культурных стран, в которой живут такие же люди, как и мы. Женщины в Иране получают образование, водят авто, работают и занимают высокопоставленные должности. Могут голосовать и имеют полное право не делиться своими заработанными деньгами с мужем. В отличии от мужчин, которые по закону обязаны обеспечивать свою жену и детей. И в случае невыполнения этого, женщина может с ним развестись".

Отметим, что Иран отличается строгим дресс-кодом. К примеру, здесь нельзя носить шорты даже в очень жаркую погоду, а также майки. Женщинам запрещено появляться на людях без платка на голове и без одежды, которая закрывает их тело полностью до запястий и ступней. Нельзя обниматься на улице и даже прикасаться к мужчине, который не является мужем или родственником. Запрещено слушать западную музыку, употреблять алкогольные напитки. Нарушение этих правил может закончиться походом в полицию и плетьми, для иностранцев никаких поблажек не делается.

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