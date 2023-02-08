Стриженова показала осунувшегося после болезни Никиту Михалкова — "Вышла с чувством вины"

Телеведущая Екатерина Стриженова поделилась впечатлениями после просмотра спектакля "12" в Театре сатиры.

Ранее Екатерина Стриженова вместе со своим супругом Александром Стриженовым посетили первое после болезни выступление актёра и режиссёра Никиты Михалкова. Об этом сообщает "7Дней.ру".

По словам Стриженовой, артист отлично справился с ролью в спектакле, а сама постановка произвела на зрителей сильнейшее впечатление.

"Поймала себя на том, что после спектакля вышла с чувством вины! В общем Никита Сергеевич, как всегда, всколыхнул зал, заставил думать и любить ближнего," — поделилась телеведущая.

Также в своей соцсети Стриженова опубликовала фото, на котором она с мужем позирует рядом с Михалковым. Заметно, что режиссёр сильно изменился и похудел после болезни.

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