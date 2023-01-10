Михалков вышел на связь с поклонниками из больницы

Режиссёр Никита Михалков впервые за последнее время вышел на связь в своём Telegram, поведав переживающим за него людям о состоянии своего здоровья.

Мастер рассказал о своём пребывании в больнице.

"Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение", — написал Михалков.

Мэтр отечественного кино попал в больницу 5 января. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что состояние Михалкова было настолько тяжёлым, что его пришлось перевести в реанимацию.

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