Дайнеко обратилась к Гагариной с провокационным сообщением: "Ты-то тоже затухла в последнее время"

Выпускница "Фабрики звёзд" Виктория Дайнеко приняла участие в шоу "Злые языки" на RUTUBE. Ведущий дал певице непростое задание — написать шутливое и одновременно провокационное сообщение Полине Гагариной. Своё послание коллеге Виктория оставила в соцсетях.

"Полина, привет! Хочу сказать, что являюсь твоей поклонницей, ты такая талантливая. Голос как мёд, даже когда мимо нот. Так за последнее время похорошела, сразу видно — сбросила балласт. Я вот тоже избавилась. У меня к тебе вопрос. Давай сделаем свою "Фабрику звёзд", ты продюсер, я продюсер. Ты-то тоже затухла в последнее время, хочу тебе помочь выйти на новый уровень", — написала Дайнеко.

Сообщение Полина прочитала, но предпочла оставить его без ответа. Дайнеко призналась, что на самом деле прекрасно относится к Гагариной и считает её большим профессионалом своего дела.

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