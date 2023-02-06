Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Prozvezd: Роману Костомарову ампутировали стопы
Арестович: США и Запад готовят размен Украины
Foreign Affairs: РФ может применить ядерное оружие, если Украина окажется на пороге победы
Военкор Сладков: Киев допустил стратегическую ошибку в противостоянии с Россией в ходе СВО
Под Артёмовском уничтожен боевик бригады охраны Генштаба ВСУ Пётр Пузырь
Глава "Роснефти" Сечин охарактеризовал ситуацию с российской нефтью цитатой из Ветхого Завета
Гайдай заявил, что войска ВС РФ планируют наступление по трём направлениям
Премьер Польши Моравецкий: танки Leopard и Abrams не помогут Киеву победить
Военкор Сладков: ВС Украины практически полностью исчерпали главный военный ресурс

Педагог Полины Гагариной по вокалу заявила, что певица изнуряет себя спортом

Шоу-бизнес

Преподаватель по вокалу Полины Гагариной в Российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова раскрыла причину худобы исполнительницы.

Педагог Полины Гагариной по вокалу заявила, что певица изнуряет себя спортом

В эфире передачи "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ Андрианова рассказала, как Полине Гагариной удаётся поддерживать стройную фигуру. По словам педагога, певица вовсе не сидит на строгих диетах, однако уделяет много времени на занятия спортом.

"Это спорт. Она изнуряет себя спортом", — объяснила Наталья Андрианова.

Напомним, ранее поклонники обеспокоились сильной худобой известной певицы, после того как она опубликовала фото в купальнике в своих соцсетях. Подписчики отметили, что Гагарина слишком худая и посоветовали ей "больше кушать".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ

Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.

Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Sabah: США полностью обезоружены, а угроз Вашингтона в мире больше не боятся
Люди ощущают себя старыми из-за психологических проблем Сергей Лебедев История о том, как мем в Telegram переполошил укропропагандистов Ольга Лебедева Знак зодиака 6 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы
Читатели Daily Mail согласились, что российские "Цирконы" заткнут Запад
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Последние материалы
Арестович: США и Запад готовят размен Украины
Hafner Rotabuggy: джип с пропеллером сбрасывался с бомбардировщика
Foreign Affairs: РФ может применить ядерное оружие, если Украина окажется на пороге победы
Педагог Полины Гагариной по вокалу заявила, что певица изнуряет себя спортом
Военкор Сладков: Киев допустил стратегическую ошибку в противостоянии с Россией в ходе СВО
Под Артёмовском уничтожен боевик бригады охраны Генштаба ВСУ Пётр Пузырь
Глава "Роснефти" Сечин охарактеризовал ситуацию с российской нефтью цитатой из Ветхого Завета
Гайдай заявил, что войска ВС РФ планируют наступление по трём направлениям
Фигурка домового на кухне помогает женщине, а в прихожей охраняет дом
Премьер Польши Моравецкий: танки Leopard и Abrams не помогут Киеву победить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников