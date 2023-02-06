Педагог Полины Гагариной по вокалу заявила, что певица изнуряет себя спортом

Преподаватель по вокалу Полины Гагариной в Российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова раскрыла причину худобы исполнительницы.

В эфире передачи "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ Андрианова рассказала, как Полине Гагариной удаётся поддерживать стройную фигуру. По словам педагога, певица вовсе не сидит на строгих диетах, однако уделяет много времени на занятия спортом.

"Это спорт. Она изнуряет себя спортом", — объяснила Наталья Андрианова.

Напомним, ранее поклонники обеспокоились сильной худобой известной певицы, после того как она опубликовала фото в купальнике в своих соцсетях. Подписчики отметили, что Гагарина слишком худая и посоветовали ей "больше кушать".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.