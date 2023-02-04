SHOT: фигуристу РФ Роману Костомарову могут ампутировать ногу

Фигурист Роман Костомаров госпитализирован в больницу с пневмонией ещё 10 января. У спортсмена началось отмирание конечностей.

Telegram-канал SHOT сообщает, что фигуристу могут ампутировать ногу. Состояние олимпийского чемпиона ухудшается, гангрена продолжает прогрессировать.

Напоминаем, сначала врачи приняли решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих конечностях, но теперь он может лишиться ноги. Некроз перешёл на стопы. Данные обследования показали наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. Это говорит о наличии там инфекции.

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