Алёна Кравец нашла колдовской подклад у себя в сумке, оставленный Анной Калашниковой

Певица Алёна Кравец рассказала о колдовском подкладе Анны Калашниковой, который нашла у себя в сумке.

По словам Кравец, во время перерыва на одной из съёмок на федеральном канале, где обе знаменитости принимали участие, Анна Калашникова позвала певицу выпить кофе и поболтать. Однако, позже Кравец поняла, что Калашникова позвала её только для того, чтобы остаться наедине с её сумкой.

После того как девушки разошлись Кравец обнаружила в своей сумке странный сверток.

"Мой водитель взял, раскрыл и сказал, что там воск, свечи, земля, какие-то перья — в общем, подклад", — рассказала "МК" Кравец.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.