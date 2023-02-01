Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Семейный психолог: люди боятся не старости, а неизбежного конца
Марков озвучил прогнозы о сроках окончания СВО
Медведев: Украине уже ничего не поможет, даже истребители, на которых настаивает Джонсон
В Татарстане провели опрос на тему отношения населения к коррупции
RT: военные России совершили трёхкилометровый бросок под Сватово и перешли в наступление
Симонов: Польша набирает наёмных танкистов Leopard 2 для службы в рядах ВСУ
Политолог Карасёв: Польша и Венгрия никогда не откажутся от своего "куска" Украины
В Сети появились кадры, как Лукашенко из Зимбабве провожает почётный караул с козлом
Офицер ВС РФ "Курган" рассказал об используемых ВСУ минах и ловушках в Донбассе

Алёна Кравец нашла колдовской подклад у себя в сумке, оставленный Анной Калашниковой

Шоу-бизнес

Певица Алёна Кравец рассказала о колдовском подкладе Анны Калашниковой, который нашла у себя в сумке.

Алёна Кравец нашла колдовской подклад у себя в сумке, оставленный Анной Калашниковой

По словам Кравец, во время перерыва на одной из съёмок на федеральном канале, где обе знаменитости принимали участие, Анна Калашникова позвала певицу выпить кофе и поболтать. Однако, позже Кравец поняла, что Калашникова позвала её только для того, чтобы остаться наедине с её сумкой.

После того как девушки разошлись Кравец обнаружила в своей сумке странный сверток. 

"Мой водитель взял, раскрыл и сказал, что там воск, свечи, земля, какие-то перья — в общем, подклад", — рассказала "МК" Кравец.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников

Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.

Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
Гагин: войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев Проверенные технологии: американские лекала украинских пропагандистских комиксов Наталия Красовская Washington Post передал Москве предложение Госдепа, от которого она "не сможет отказаться" Ольга Лебедева
Запад готовит армию для вторжения на территории России
Telegraph: Абрамович передаст Украине 2,8 млрд долларов, вырученных за продажу "Челси"
Ходаковский: на подступах к Угледару взяли пленных бойцов ВСУ, которые дали "интересные" показания
Ходаковский: на подступах к Угледару взяли пленных бойцов ВСУ, которые дали "интересные" показания
Последние материалы
Семейный психолог: люди боятся не старости, а неизбежного конца
Марков озвучил прогнозы о сроках окончания СВО
Медведев: Украине уже ничего не поможет, даже истребители, на которых настаивает Джонсон
В Татарстане провели опрос на тему отношения населения к коррупции
"Путешественник во времени" предсказал гибель человечества через пять лет
Древние миры могли быть основаны инопланетянами
RT: военные России совершили трёхкилометровый бросок под Сватово и перешли в наступление
Симонов: Польша набирает наёмных танкистов Leopard 2 для службы в рядах ВСУ
Алёна Кравец нашла колдовской подклад у себя в сумке, оставленный Анной Калашниковой
Политолог Карасёв: Польша и Венгрия никогда не откажутся от своего "куска" Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников