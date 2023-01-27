Зрители спектакля с Панкратовым-Чёрным опровергли новость о том, что актёр был пьян

В Telegram-канале Shot опубликовали информацию о том, что актёр Александр Панкратов-Чёрный появился на сцене театра в Томске в состоянии алкогольного опьянения. Зрители заявила о странном поведении артиста и массово начали покидать зал.

Представителям СМИ удалось связаться с некоторыми зрителями спектакля "Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали" и выяснить, что ничего подобного в поведении актёра замечено не было. А после постановки все стоя аплодировали и дарили цветы артистам.

"Ничего странного в поведении актёров не наблюдалось. Никто массово спектакль не покидал. После окончания спектакля зал стоя аплодировал актёрам. Поклонники дарили цветы, в том числе и Александру Васильевичу", — сказала одна из зрительниц порталу Газета.ру.

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