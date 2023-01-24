Анна Семенович показала опухший глаз из-за аллергии: "Я сегодня должна выглядеть красиво"

Певица Анна Семенович показала в своей соцсети результат аллергии на наращенные ресницы.

Анна Семенович

После процедуры наращивания ресниц у Анны Семенович отекли веки. Певица призналась, что такая реакция у нее проявляется не в первый раз. Она несколько раз пробовала наращивать ресницы, надеясь, что аллергии все же не будет, однако в очередной раз сталкивалась с ней.

"Я сегодня должна выглядеть красиво, буду выступать на свадьбе у прекрасных ребят, которые решили связать свои жизни. И видите что случилось? Даже глаза не могу открыть", — пожаловалась Анна Семенович.

На этот раз артистка заявила, что ее "роман с ресничками закончен". Также из-за аллергии у Семенович заложило нос и першило горло.

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