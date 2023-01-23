Артик вместе с семьёй покинул Россию и обосновался в Дубае

Популярный российский певец Артём Умрихин, известный под творческим псевдонимом Artik, эмигрировал из России в ОАЭ.

Artik & Asti

Как сообщает Starhit, об эмиграции артиста рассказала известная блогер Катя Усманова. Ранее она также переехала в Дубай. По её словам, она встретила Артёма в детском саде, куда ходят её дети. Блогер отметила, что дочь певца Наоми ходит в одну группу с её детьми.

"В садике много русскоязычных звёздных деток. Встретили певца Артика. Он забирал своих детей. Его дочь Наоми в нашей группе", — написала Катя Усманова в своих соцсетях.

Напомним, Артём является участником музыкального дуэте Artik & Asti. В конце 2021 года группу покинула солистка Анна Дзюба, чтобы начать сольную карьеру. В настоящее время солисткой группы является певица Севиль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.