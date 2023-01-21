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Актёр Павел Сердюк заявил о психологическом насилии во время съёмок "Моей прекрасной няни"

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Павел Сердюк в эфире YouTube-шоу "О жизни" рассказал о неприятных моментах работы с режиссёром Алексеем Кирющенко. По его словам, руководитель специально вызывал у него негативные эмоции.

Сердюк отметил, что во время съёмок легендарного сериала он неоднократно подвергался психологическому насилию со стороны кинодеятеля. Актёр заявил, что Кирющенко специально вызывал у него негативные эмоции для нужного образа в кадре.

"Конечно, в момент, когда тебе такое говорят, ты думаешь: "Да пошёл ты сам…". Но ты не можешь сказать так, потому что ты в кадре. А после съёмки не можешь ответить, потому что этот человек старше тебя и надо соблюдать какую-то субординацию", — заявил Павел Сердюк.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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