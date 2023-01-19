Депутат Николай Новичков предложил признать Ивана Урганта иноагентом

Депутат Госдумы РФ Николай Новичков выступил с инициативой о признании телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом. Политик от партии "Справедливая Россия" напомнил о критики актёра в адрес СВО на Украине и поддержку сбежавших из России коллег. Об этом передаёт Telegram-канал RT.

Ургант неоднократно выступал против действий ВС РФ в соседней стране. Позже шоумен уезжал из страны, но всё же вернулся и продолжил работать на частных вечеринках и корпоративах.

Россияне в Сети негативно охарактеризовывают поведение Урганта и его поддержку Украине.

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